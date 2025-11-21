Tor Tre Teste, freddo in arrivo, ladri all’opera: tentato colpo alle stufe a pellet di Tecnomat

Con l’arrivo del freddo, il mercato delle stufe a pellet torna a scaldarsi — e non solo quello lecito.

Nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 novembre, una banda di ladri ha tentato il colpo grosso nel negozio Tecnomat di Tor Tre Teste, puntando a sottrarre alcuni dei pesanti e costosi apparecchi per il riscaldamento.

L’azione è scattata poco dopo le 4 del mattino. I malviventi, a bordo di un veicolo trasformato in ariete, hanno sfondato le porte blindate del punto vendita in largo Carlo Guzzi, riuscendo a penetrare all’interno.

Una volta dentro, si sono diretti verso le stufe a pellet, tentando di portar via due modelli dal valore di diverse migliaia di euro.

A rovinare i piani della banda è stato però un imprevisto: l’autista di un camion, impegnato in una consegna nelle vicinanze, ha notato l’irruzione e ha involontariamente interrotto il furto.

Colti di sorpresa, i ladri hanno abbandonato il negozio e si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, facendo perdere rapidamente le loro tracce.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia. Gli agenti stanno ora esaminando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, nella speranza di identificare i responsabili.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.