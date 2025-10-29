Tor Tre Teste: sfondano il distributore di carburanti con una Panda usata come ariete, poi la fuga col bottino

Un colpo fulmineo, messo a segno nel cuore della notte con modalità degne di un film d’azione. È accaduto poco dopo la mezzanotte a Tor Tre Teste, quartiere di Roma Est, dove una banda ha assaltato un distributore di benzina usando come ariete una Fiat Panda rubata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i ladri – almeno due persone, a volto coperto – hanno lanciato l’auto contro la porta d’ingresso del chiosco, mandando in frantumi la vetrata e aprendosi così un varco.

In pochi minuti hanno arraffato quello che potevano: stecche di sigarette, decine di Gratta e Vinci e il fondo cassa del distributore, prima di dileguarsi nel buio.

Il bottino è ancora da quantificare, ma i danni alla struttura sono ingenti. La Panda, risultata rubata poche ore prima, è stata trovata poco distante, abbandonata lungo una strada laterale: l’auto presentava la parte anteriore completamente distrutta dall’impatto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma e i militari della Compagnia Casilina, che hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza.

Proprio dai filmati, e dalle impronte lasciate nell’abitacolo, potrebbero arrivare elementi utili a identificare gli autori del colpo. Indagini in corso.

