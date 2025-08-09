Tor Tre Teste, tenta di incendiare un’auto dei carabinieri: arrestato 20enne tunisino

Ha versato benzina sul cofano di una vettura di servizio dei carabinieri e, con alcuni cerini, ha provato ad appiccare il fuoco. Il gesto, compiuto in pieno giorno, è stato però notato dai militari all’interno della caserma di Tor Tre Teste, che sono immediatamente intervenuti.

L’uomo — un cittadino tunisino di 20 anni, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali — si trovava nel parcheggio della stazione della compagnia Casilina quando ha tentato l’atto incendiario.

Vistosi scoperto, ha cercato di fuggire, ma è stato inseguito e bloccato poco dopo. Addosso aveva ancora una bottiglia di plastica piena di benzina e alcuni cerini.

Arrestato, è stato portato in carcere e processato per direttissima dopo la convalida dell’arresto. Giunto in Italia tre anni fa come minore straniero non accompagnato, il giovane non ha mai avuto una residenza stabile e si è presto inserito in attività illegali, soprattutto nello spaccio di stupefacenti nella zona del Quarticciolo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe spiegato di aver agito per vendetta nei confronti dei carabinieri, responsabili — a suo dire — di numerosi arresti subiti in passato.

I militari hanno sottolineato che, se il rogo fosse partito, si sarebbe potuto creare un serio pericolo: l’auto era parcheggiata sotto un pino, vicino a un’area giochi. L’intervento tempestivo ha evitato possibili danni a cose e persone.

