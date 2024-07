Tor Vergata: terzo incendio in pochi giorni, a rischio abitazioni

Un nuovo incendio è divampato oggi pomeriggio a Tor Vergata, il terzo in pochi giorni nella zona. Le fiamme, scoppiate intorno alle 13:30 in un’area vicino a Viale Oxford, all’altezza del civico 81, hanno minacciato anche le abitazioni in via Gravina di Puglia.

Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco, supportati da volontari della protezione civile e dalla polizia locale. Al momento non è stata necessaria l’evacuazione della facoltà di lettere e filosofia dell’università di Tor Vergata, ma l’ipotesi rimane sul tavolo.

Le cause del rogo sono ancora da accertare, ma le prime informazioni parlano di sterpaglie come materiale combustibile. Il vento ha alimentato le fiamme, rendendo le operazioni di spegnimento più complesse.

Dalle 15 l’incendio è stato in parte circoscritto e il fronte di fuoco è diminuito. Al momento non risultano persone ferite.

