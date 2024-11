Tor Vergata: tre arresti per spaccio di droga durante i controlli dei carabinieri

In un’operazione mirata alla prevenzione della microcriminalità, i Carabinieri della Compagnia di Frascati, con il supporto del NAS e del personale tecnico di Acea, Areti e Italgas, hanno effettuato numerosi controlli in diverse aree della Capitale.

L’operazione, voluta dal Prefetto di Roma Lamberto Giannini, ha portato a importanti risultati in termini di arresti e sequestri.

Furto di energia elettrica: due arresti e sei denunce

Durante i controlli in via di Tenuta di Torrenova, due persone, un uomo di 62 anni e una donna di 59, sono state arrestate per un allaccio abusivo alla rete elettrica. I due erano già stati sorpresi in passato per lo stesso reato.

Altre sei persone della stessa zona sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica, a causa di collegamenti irregolari scoperti durante le verifiche tecniche.

Spaccio di droga: tre arresti a Tor Vergata

Sempre nell’ambito dei controlli, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato tre persone in flagranza di reato, sorprese mentre cedevano dosi di sostanze stupefacenti in cambio di denaro.

Taccheggio di lusso: arrestate due giovani donne

Un’altra operazione ha portato all’arresto di due donne, una 21enne della provincia di Chieti e una 24enne romena, accusate di furto aggravato.

Le due sono state sorprese con cosmetici dal valore complessivo di oltre 2.100 euro, a cui avevano rimosso i dispositivi antitaccheggio per eludere i controlli di sicurezza nei negozi.

Bar multato per carenze igieniche:

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri del NAS hanno sanzionato il titolare di un bar con una multa di 2.100 euro per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie e strutturali, compromettendo la sicurezza alimentare.

Controlli su vasta scala:

L’attività ha permesso di identificare 138 persone e controllare 76 veicoli, rafforzando la sicurezza in aree a rischio di microcriminalità.

