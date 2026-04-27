Torna a Roma “Magic Gran Galà Internazionale di Magia”
L'8 e 9 maggio 2026 all'Auditorium della Conciliazione
La magia si rinnova e sceglie una strada nuova, più etica e contemporanea. Sul palco dell’Auditorium della Conciliazione arriva un Galà internazionale che punta tutto su talento, tecnologia e creatività, rinunciando completamente all’utilizzo di animali.
Un cambio di paradigma che guarda a una magia “gentile”, ispirata ai valori della condivisione e del rispetto.
Sotto la direzione artistica di Alessio Masci e la regia di Francesca Bellucci, lo spettacolo si propone come un viaggio nell’illusione contemporanea, capace di sorprendere senza artifici tradizionali, ma con linguaggi innovativi e sensibilità moderna.
Un cast internazionale
Il Galà riunisce artisti tra i più apprezzati della scena magica mondiale. Sul palco si alterneranno Andrea Sestieri, che unisce tecnologia e narrazione emotiva, il duo austriaco Anca e Lucca, campioni del mentalismo senza supporti elettronici, e il talento svizzero Jad, vincitore del campionato francese di magia 2025.
Spazio anche alla spettacolarità di Igor Trifunov, maestro della manipolazione scenica, e alla versatilità di Britney Bricherasio, che fonde musica e arti circensi. A completare il quadro, le grandi illusioni di Van Denon e Nicole, protagonisti dei principali palcoscenici europei.
A guidare il pubblico sarà la comicità e l’energia di Mago Lupis, già campione italiano, nel ruolo di conduttore.
Date e informazioni
Lo spettacolo andrà in scena:
venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30
sabato 9 maggio 2026 alle 16:30 e alle 20:30
I biglietti sono disponibili online, mentre per informazioni è attivo il contatto telefonico dedicato (+39 371 770 3927).
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