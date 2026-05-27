Torna “Cinema in Piazza“, la rassegna che animerà l’estate di Roma dal 28 maggio al 12 luglio 2026.

L’evento organizzato e promosso dalla Fondazione Piccolo America, alla sua dodicesima edizione, è stato presentato nell’Aula Studio del Cinema Troisi dal Presidente della Fondazione Piccolo America Marco Carocci, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri e del Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca.

Cinema in Piazza porterà il grande cinema nella Capitale, nelle tre grandi arene di Piazza San Cosimato a Trastevere, del Parco della Cervelletta di Tor Sapienza e del Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia. Al Cinema Troisi sono previste proiezioni speciali.

L’inaugurazione della rassegna è affidata a Marco Bellocchio in dialogo con Stefano Nazzi e Myss Keta: si discuterà del caso Enzo Tortora e saranno presentati i primi tre episodi di “Portobello”.

“Siamo emozionati e grati di presentare il programma della XII Edizione assieme al Sindaco Roberto Gualtieri e al Presidente Francesco Rocca, che ringrazio per averci dato l’opportunità di superare anche le nostre stesse aspettative, avendo alle nostre spalle la certezza di un sostegno economico su cui dovrebbero poter contare tutti gli operatori culturali e sociali ” dichiara Valerio Carocci.

“Il Cinema in Piazza – spiega ancora – è nato per far riscoprire alle persone l’esperienza della sala cinematografica. È grazie a questo progetto che il Cinema Troisi è una sala così vivace, piena di pubblico giovane, un cinema che si fa casa per la sua città. Le sale cinematografiche vivono una preoccupante erosione che le sta sottraendo a città e quartieri.

Dobbiamo lavorare e lottare affinché le città del futuro possano essere riprogettate partendo dai loro spazi abbandonati, come i cinema, preservandone la funzione sociale e culturale, così da poterle vivere e preservare come città umane.

Dobbiamo presidiare, agire, immaginare quello che oggi non è possibile vedere. È per questo motivo che, da dodici anni, amici da tutto il mondo, artisti e compagni di viaggio vengono a Roma d’estate insieme al Piccolo America: per l’amore del cinema, solo per l’amore del cinema. E a loro diciamo grazie, vi aspettiamo in Piazza!“.

“A Cinema in Piazza si proiettano film di altissima qualità – afferma il sindaco Gualtieri – consentendo una fruizione collettiva all’aperto che è la cosa più bella che esista perché crea un senso di condivisione ed energia. Questa manifestazione è cresciuta con dibattiti e presentazioni e ospiti sempre più prestigiosi che hanno inserito Roma in un circuito internazionale molto alto. Il cinema è uno strumento potente di spirito critico e un supporto fondamentale per capire il mondo.

La rassegna ha uno sguardo internazionale e questo la rende un evento culturale di grande importanza che abbiamo sempre deciso di supportare. Adesso la collaborazione con la Regione Lazio è molto positiva. Chi amministra deve guardare sempre l’oggettività delle cose e l’oggettività è che Cinema in Piazza è un evento straordinario e va sostenuto”.

La programmazione parte ogni sera alle ore 21:15 e vanta incontri speciali con ospiti internazionali provenienti da diversi luoghi del mondo, film in lingua straniera sottotitolati in italiano e film italiani con sottotitoli in inglese.

Ingresso gratuito.

Maggiori informazioni sul sito della manifestazione .

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