“Torna fra nove mesi” in scena a Teatrosophia

Torna fra nove mesi con Maddalena Recino ed Evelina Nazzari che ne è anche l’autrice, sarà in scena da mercoledì 18 febbraio 2026 a Teatrosophia in via della Vetrina 7, a due passi da piazza Navona.

Uno spettacolo intenso e coinvolgente in cui il pubblico diventa parte attiva dell’esperienza: due protagoniste, guardando negli occhi gli spettatori, affrontano temi universali come nascita e morte, maternità e perdita, vecchiaia e lutto.

Tra fogli sparsi sul palco, frammenti di ricordi e oggetti che emergono dal nulla, raccontano il dolore, la memoria e la ricerca di un senso, in un racconto delicato e potente, fragile come la vita stessa.

