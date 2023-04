Torna la campagna “Picnic sì – Rifiuti no”

Il Parco Regionale dell’Appia Antica, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, i Municipi VII e VIII, l’AMA, la Polizia Municipale, la Protezione Civile e soprattutto decine di Volontari per la Bellezza, ha preparato un piano per l’accoglienza delle migliaia di romani e non che si riverseranno nelle varie aree del Parco per festeggiare secondo tradizione.

Agli ingressi delle aree pubbliche i Volontari per la Bellezza distribuiranno buste per i rifiuti e mappe per localizzare i cassonetti e durante la giornata sensibilizzeranno tutti i presenti al rispetto delle regole. AMA ha previsto per le tre giornate il rafforzamento della raccolta a fine pomeriggio per portare via ciò che sarà rimasto fuori dai cassonetti.

Perché tutto vada per il meglio sarà ovviamente fondamentale la collaborazione di tutti.

Tutte le regole nel dettaglio e le informazioni necessarie sul sito del Parco Regionale dell’Appia Antica

Disponibili le cartoline con le mappe dei quartieri interessati e il manifesto dell’iniziativa.