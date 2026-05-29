Torna OperaCamion con “Il barbiere di Siviglia” in via dei Larici al Quarticciolo

Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna OperaCamion, il progetto itinerante del Teatro dell’Opera di Roma che trasforma un TIR in un teatro mobile in giro per piazze, cortili e spazi urbani della Capitale e dell’area metropolitana.

Dal 31 maggio al 17 giugno 2026 il pubblico potrà assistere gratuitamente a una nuova tournée de “Il barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini con il coinvolgimento dei cori del territorio capitolino, tra cui il Coro Accordi e Note.

L’opera viene proposta in una versione agile pensata per gli spazi urbani, ma capace di conservare intatta la ricchezza musicale e teatrale della partitura originale.

Domenica 31 maggio alle ore 21:15 al Quarticciolo in via dei Larici 4, la tappa inaugurale di OperaCamion 2026, luogo simbolicamente legato alla vita produttiva del teatro, nel V municipio si trovano infatti gli spazi dei Magazzini del Teatro dell’Opera di Roma, ideale punto di partenza del viaggio itinerante del camion-palcoscenico attraverso la città.

Da qui un percorso urbano di altri nove appuntamenti teatrali fra i quali, per questa edizione, anche Bracciano, martedì 9 giugno in Piazza Mazzini, e Valmontone, che chiuderà il progetto con l’ultima serata mercoledì 17 giugno a Largo Brodolini.

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