Tornano ad aprile gli appuntamenti di trekking urbano

Ad aprile tornano gli appuntamenti con i trekking urbani nel verde organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale: occasioni per riscoprire la bellezza dell’enorme patrimonio verde di Roma.

Ricco il calendario di itinerari con la guida degli esperti dell’Ufficio Visite Guidate capitolino. Da Villa Sciarra al Parco dei Martiri di Forte Bravetta, dalle Passeggiate del Pincio e del Gianicolo al parco del Colle Oppio, dai Giardini dell’Aventino ai diversi itinerari all’interno di Villa Pamphilj, la più grande villa storica di Roma. I trekking ambientali della durata di circa tre ore condurranno alla scoperta dei tanti alberi monumentali e della vegetazione di pregio della Capitale.

Per prenotare le visite – gratuite per gli over 65, i ragazzi fino a 14 anni, i disabili e al costo di 6 euro per tutti gli altri – è sufficiente inviare una email all’indirizzo: trekambientali@ comune.roma.it non oltre due giorni prima del trekking scelto.

Nel 2018 sono stati oltre 1000 i partecipanti ai 59 eventi organizzati – tra visite guidate e trek ambientali – mentre nei primi due mesi del 2019 sono già state registrate 236 presenze.

Il calendario degli appuntamenti di aprile ed ulteriori informazioni sono disponibili al link