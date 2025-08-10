Torpignattara, arrestato rapinatore seriale: almeno dieci colpi, due in poche ore

Fine corsa per il rapinatore seriale che nelle ultime settimane aveva seminato paura tra negozi e supermercati di Torpignattara.

Il 43enne romano, con precedenti specifici e senza fissa dimora, è ritenuto responsabile di almeno dieci colpi, due dei quali messi a segno nella stessa giornata, venerdì 8 agosto, nella zona della Casilina.

Due rapine in rapida successione

Il primo assalto è avvenuto in via di Torpignattara, ai danni del supermercato Todis: armato di cacciavite e con il volto coperto, l’uomo ha minacciato i commessi, riuscendo a farsi consegnare 300 euro prima di fuggire.

Poco dopo, la fuga si è interrotta: una nota di ricerca diramata dalla polizia ha permesso agli agenti della squadra di polizia giudiziaria del commissariato Sant’Ippolito di intercettarlo in flagranza all’interno del negozio Tigotà in piazza della Marranella, mentre minacciava i dipendenti.

Le prove e l’arresto

A incastrarlo, oltre alla flagranza di reato, anche numerosi tatuaggi e le immagini delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira.

Il 43enne è stato arrestato e portato a Regina Coeli, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La magistratura ha convalidato l’arresto.

