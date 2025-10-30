Torpignattara, autobus Atac in fiamme: paura tra i residenti, due veicoli danneggiati

Momenti di panico e apprensione a Torpignattara, dove un autobus della linea 557 è stato completamente avvolto dalle fiamme.

L’incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, è divampato poco prima delle 13 di giovedì 30 ottobre in piazza Giuseppe Cardinali.

I residenti della zona hanno raccontato di aver sentito un forte scoppio seguito da una colonna di fumo nero, visibile fino al Parco Sangalli, e di aver percepito la puzza di bruciato fino al vicino quartiere del Pigneto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, e gli agenti del gruppo V Prenestino della Polizia Locale, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona, chiudendo temporaneamente piazza Giuseppe Cardinali in direzione di largo Raffaele Pettazzoni.

Due i veicoli danneggiati dall’incendio, mentre fortunatamente non risultano feriti. La zona rimane sorvegliata mentre le autorità indagano per chiarire le cause del rogo.

