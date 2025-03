Torpignattara: chiuso un bar frequentato da pregiudicati, sospesa la licenza per 10 giorni

Un bar nel quartiere di Torpignattara, a Roma, è stato chiuso per 10 giorni su disposizione del Questore, in applicazione dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.).

La decisione è arrivata dopo una serie di controlli effettuati dagli agenti del commissariato Porta Maggiore, che hanno riscontrato la presenza abituale di avventori con precedenti penali per reati legati allo spaccio di droga e alla violazione delle leggi sull’immigrazione.

L’arresto per spaccio all’interno del bar

Durante uno di questi controlli, i poliziotti hanno arrestato in flagranza un uomo trovato in possesso di cocaina e crack, destinati allo spaccio, proprio all’interno del locale.

Chiusura per motivi di sicurezza pubblica

La frequente presenza di persone con pregiudizi di polizia ha portato le autorità a considerare il bar un punto critico per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per questo motivo, il Questore ha disposto la sospensione della licenza al titolare e la chiusura temporanea dell’attività per 10 giorni, come misura per tutelare la sicurezza del quartiere.

