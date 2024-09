Torpignattara: Ex Borghetto degli Artigiani occupato di nuovo nonostante la bonifica

Nemmeno il tempo di esultare per l’inizio delle bonifiche che l’ex Borghetto degli Artigiani è ripiombato nel caos.

In un luogo che doveva rinascere, i carabinieri di Torpignattara hanno scovato tre persone, italiane e straniere, di età compresa tra i 24 e i 38 anni, intenti a occupare abusivamente il sito.

Per loro è scattata la denuncia immediata per invasione di terreni ed edifici. Un copione già visto in via di Acqua Bullicante, un’area che sembra non riuscire a liberarsi dall’ombra delle occupazioni illegali e del traffico di droga.

Solo qualche mese fa, undici persone erano state denunciate nello stesso luogo, e a marzo 2023, l’orrore aveva colpito ancora con il ritrovamento del cadavere di un 40enne.

L’ex Borghetto, un tempo dominio della spietata banda della Marranella, era stato sequestrato e restituito al Comune nel 2018, promettendo un futuro di riqualificazione. Ma quello che doveva essere un simbolo di rinascita è rimasto un fantasma di sé stesso, abbandonato e dimenticato.

I residenti e i comitati locali non hanno mai smesso di chiedere sicurezza, sperando di vedere trasformato questo pezzo di città da covo di degrado a spazio vitale.

Un tempo animato da laboriosi artigiani – carrozzieri, falegnami, fabbri – il Borghetto è ora un luogo diroccato, preda di occupazioni abusive e teatro di traffici illeciti.

Il 29 luglio, un raggio di speranza: il Comune avvia finalmente le tanto attese operazioni di bonifica, eliminando il verde infestante e i rifiuti accumulati per anni su un’area di 12mila metri quadrati.

Il piano è ambizioso: demolire le strutture fatiscenti, mettere in sicurezza il sottosuolo e dare vita a un parco pubblico, un’oasi verde dove prima regnava il degrado.

Ma la speranza si è trasformata rapidamente in delusione. Con le occupazioni tornate a farsi strada, il sogno di una rinascita sembra svanire ancora una volta.

Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e l’assessore al Verde, Edoardo Annucci, avevano espresso fiducia, pronti a prendersi carico dell’area per trasformarla in un parco.

Ma ora, con i nuovi occupanti che sfidano la legalità, il progetto rischia di naufragare prima ancora di iniziare. Il Borghetto degli Artigiani, ancora una volta, si trova al crocevia tra il sogno di rinascita e l’incubo del degrado.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙