Torpignattara, furto negli spogliatoi di un centro sportivo scatena la caccia al ladro

Un pomeriggio di sport si è trasformato in una scena da film a Torpignattara. Giovedì 11 settembre, dopo l’allenamento di calcio in via Teano, un gruppo di ragazzi minorenni ha scoperto di essere rimasto senza cellulari e portafogli. Qualcuno, durante la partita, aveva fatto irruzione negli spogliatoi saccheggiandoli.

La notizia del furto ha acceso gli animi. Genitori e giovani, senza pensarci due volte, si sono messi sulle tracce del presunto ladro.

Voci e sospetti li hanno condotti fino a un’area vicina, dove da tempo sono parcheggiate alcune roulotte. Convinti che lì si nascondesse l’autore del colpo, hanno provato a farsi giustizia da soli, con urla e minacce che hanno reso incandescente il clima.

All’interno dell’area hanno trovato un uomo di 33 anni, cittadino ucraino, ferito alla schiena. Secondo quanto raccontato dai presenti, sarebbe caduto nei rovi mentre cercava di fuggire.

L’uomo è stato soccorso e portato in ospedale in codice giallo, ma poco dopo, nonostante le ferite, è riuscito a scappare, facendo perdere le proprie tracce.

Nel frattempo sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia Casilina e della stazione di Torpignattara. Solo il loro intervento ha evitato che la situazione degenerasse. Le roulotte sono state controllate, ma dei cellulari rubati nessuna traccia. Né addosso all’uomo, né all’interno dei camper.

Adesso restano più domande che risposte: era davvero lui il ladro o solo una coincidenza? I militari stanno indagando per recuperare i dispositivi rubati e chiarire il ruolo del 33enne in questa vicenda che, per un attimo, ha rischiato di trasformare un furto in una pericolosa resa dei conti.

