Torpignattara, notte di violenza: rissa tra ubriachi in strada, ferito un 28enne

Notte movimentata a Torpignattara, intorno all’una, l’eco di urla e bottiglie rotte ha infranto il sonno dei residenti. È in via Gabrio Serbelloni, all’altezza di via Ciro da Urbino, che una violenta rissa tra due gruppi di cittadini nordafricani ha trasformato una strada del quartiere in un improvvisato ring.

Secondo le prime segnalazioni arrivate al 112, si trattava di una lite tra uomini visibilmente alterati dall’alcol. Prima le urla, poi la colluttazione.

Quando le volanti della polizia sono arrivate sul posto, dei partecipanti alla rissa non c’era più traccia. Solo un giovane, ferito e sanguinante, è rimasto a terra: si tratta di un cittadino tunisino di 28 anni, trovato ubriaco e in evidente stato confusionale.

Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dai sanitari e trasportato all’ospedale Vannini. Le sue condizioni non sono gravi, ma le ferite lasciano pochi dubbi sulla violenza subita.

Gli agenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’aggressione: non si esclude che il giovane sia stato attaccato da più persone e che, in sua difesa, siano intervenuti alcuni amici, dando il via allo scontro tra i due gruppi.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.