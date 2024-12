Torpignattara, paura nella notte: incendio coinvolge motorino, due auto e un albero

Un incendio si è verificato nella notte tra il 17 e il 18 dicembre nel quartiere Torpignattara, a Roma.

Le fiamme sono divampate intorno alle 2 del mattino, in via Augusto Dulceri, coinvolgendo un motorino parcheggiato, due auto vicine e un albero.

L’odore acre e il bagliore delle fiamme hanno allarmato i residenti della zona, che si sono affrettati a contattare i vigili del fuoco. In pochi minuti, i pompieri sono intervenuti sul posto, riuscendo a domare il rogo prima che si propagasse ulteriormente.

Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ma i danni materiali sono significativi. Il motorino e le due auto sono stati gravemente danneggiati, e l’incendio ha lasciato il segno anche sulla vegetazione circostante.

Le origini dell’incendio restano al momento sconosciute. Sarà la relazione tecnica dei vigili del fuoco a fornire maggiori dettagli su quanto accaduto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.