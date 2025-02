Torpignattara: sgomberato stabile occupato abusivamente

Operazione dei Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara in via Castruccio Castracane, dove sette persone di origine sudamericana, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sono state sorprese all’interno di un immobile occupato abusivamente.

L’edificio, di proprietà di una società privata, era stato trasformato in un rifugio improvvisato, ma il controllo d’iniziativa delle forze dell’ordine ha messo fine all’occupazione.

Sette denunce per invasione di edifici, una per ricettazione

I militari hanno denunciato tutti gli occupanti, di età compresa tra i 20 e i 44 anni, per invasione di terreni o edifici. Per uno di loro, un 21enne peruviano, è scattata anche un’ulteriore denuncia per ricettazione, in quanto trovato in possesso di uno smartphone rubato, poi restituito al legittimo proprietario.

Operazione senza tensioni

L’intervento si è svolto senza incidenti né resistenze da parte degli occupanti, consentendo ai Carabinieri di riportare lo stabile nella disponibilità della società proprietaria. Resta ora da capire come sia avvenuta l’occupazione e se ci fossero altri soggetti coinvolti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.