Torre Gaia, incassa la pensione della nonna defunta da 13 anni: condannato a restituire 105mila euro

Per tredici anni ha vissuto con la pensione della nonna. Una pensione che, in realtà, non sarebbe mai dovuta arrivare, perché la donna era morta nel 2005.

Ma nessuno aveva comunicato il decesso all’Inps. Così, mese dopo mese, quei 650 euro hanno continuato a scivolare silenziosamente sul conto del nipote.

L’uomo, 53 anni, residente a Torre Gaia, non ha mai interrotto quell’incasso. In totale: 161 ratei per 105.123 euro e 10 centesimi.

Una cifra che ha accumulato lentamente, senza clamore, fino a quando il meccanismo non si è inceppato e l’istituto previdenziale si è accorto del buco.

Il processo si è concluso con una condanna a due anni per truffa. Una pena sospesa, a una condizione: restituire l’intera somma entro sei mesi. Un ultimatum che pesa come un macigno, perché da quell’adempimento dipenderà la sua libertà.

In aula, come riporta il Messaggero, il 53enne ha provato a difendersi. Ha spiegato che quei soldi non gli hanno permesso una vita di lusso, che non ha comprato auto né appartamenti.

Ma questo non è bastato a cancellare l’evidenza: per oltre tredici anni ha usufruito di una pensione che non gli spettava.

Tutto è nato da un errore burocratico: la clinica dove la donna era spirata avrebbe dovuto segnalare all’Inps il decesso, ma la comunicazione non arrivò mai. Il nipote, invece di denunciare l’anomalia, ha preferito tacere e incassare.

Adesso, con la sentenza, si chiude una lunga parentesi fatta di silenzi e omissioni. Ma il vero conto, quello da oltre 105mila euro, resta ancora da saldare.

