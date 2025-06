Torre Maura, al via lavori per centro anziani e indagini antica scuoletta

Raccontare agli abitanti del Municipio VI l’evoluzione e la ripartenza di alcuni progetti bloccati da anni. Questo l’obiettivo di un incontro pubblico che si è svolto ieri sera con gli abitanti di Torre Maura, l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini e il presidente della Commissione Turismo, moda e relazioni internazionali, Mariano Angelucci.

Nel dettaglio: entro agosto partiranno i lavori per la manutenzione straordinaria della copertura della pista da ballo del centro anziani di via delle Canapiglie con un investimento di 200mila euro. La copertura è stata realizzata tra il 2009 e il 2012, eseguita al 90%, ma mai portata a termine e resa disponibile agli abitanti.

Dopo oltre 10 anni, un inevitabile deterioramento ha reso necessario un intervento strutturale che prevede: la sostituzioni delle travi del tetto e del tavolato, il rifacimento dell’impermeabilizzazione, il ripristino dei sistemi di scolo delle acque meteoriche, infine saranno sostituite tutte le parti arrugginite.

Ulteriore intervento riguarda l’antica scuoletta di Torre Maura, in piazza degli Alcioni, chiusa da oltre dieci anni, che a seguito di verifiche è risultata con alcuni danni strutturali e pertanto dovrà essere sottoposta a indagini specifiche per gli edifici scolastici. Le attività di indagine inizieranno entro agosto e dureranno 3 mesi.

“Abbiamo a cuore le esigenze delle persone e stiamo lavorando con determinazione per restituire agli abitanti luoghi rimasti chiusi o dimenticati per troppo tempo – dichiara l’assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini –. È il caso dell’antica scuoletta di Torre Maura, un edificio dal forte valore simbolico per il quartiere, che vogliamo riportare alla vita e restituire alle comunità locali.

Non si tratta solo di lavori, ma di rigenerare spazi dove le persone possano ritrovarsi, crescere, condividere. Interveniamo anche sulla copertura del centro anziani di via delle Canapiglie, un’opera incompiuta da oltre dieci anni, che finalmente verrà completata. Ogni cantiere che parte è un passo verso una città più giusta, più curata, più vicina ai suoi abitanti”.

“Durante l’assemblea pubblica a Torre Maura, abbiamo condiviso con i cittadini due notizie importanti e straordinarie: l’avvio del progetto di riqualificazione della scuoletta di via delle Rondini e la ripresa dei lavori per il centro anziani scoperto di via delle Canapiglie – ha sottolineato il presidente Mariano Angelucci -. Due interventi che rappresentano un passo concreto verso una città più vicina ai bisogni delle persone e dei territori. Questi erano due impegni che con il Sindaco avevamo preso e li stiamo mantenendo.

I lavori partiranno a luglio e questa è una notizia importante e straordinaria. Continuiamo a costruire, giorno dopo giorno, un quartiere e una Roma migliori. Un ringraziamento sincero all’assessora Ornella Segnalini, al Sindaco Gualtieri e a tutta la maggioranza per il supporto costante che ci ha permesso di raggiungere questi risultati”.

