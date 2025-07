Torre Maura, evade dai domiciliari per un bagno al centro sportivo: finisce a Regina Coeli

Sotto il sole di luglio, nella piscina di un centro sportivo a Torre Maura. Famiglie, bambini, chi cercava un po’ di refrigerio e chi semplicemente voleva staccare dalla routine. Ma tra gli ombrelloni e gli schizzi d’acqua, due Carabinieri fuori servizio si sono ritrovati davanti a una scena insolita: in mezzo ai bagnanti, rilassato e con lo sguardo spensierato, hanno riconosciuto un volto noto. Troppo noto.

Quel ragazzo, 22 anni, romano, era stato fermato più volte da loro durante i controlli di pattuglia. Sapevano bene che non avrebbe dovuto essere lì. Era agli arresti domiciliari, per reati legati agli stupefacenti. Eppure eccolo lì, in costume da bagno, immerso nell’acqua come se nulla fosse.

I due militari non hanno avuto dubbi. Hanno mantenuto la calma, si sono messi in contatto con la Centrale Operativa e hanno chiesto rinforzi. Il giovane è stato immediatamente bloccato e identificato. A incastrarlo, anche un dettaglio quasi beffardo: per accedere alla piscina aveva utilizzato la tessera d’ingresso del fratello, a lui somigliante. Un tentativo maldestro di nascondersi in piena vista.

Gli accertamenti hanno confermato i sospetti: il 22enne era evaso. Non si trattava di una semplice passeggiata o di un imprevisto. Si era deliberatamente allontanato dalla sua abitazione al di fuori degli orari lavorativi consentiti. Il tutto per un tuffo proibito.

L’arresto è stato immediato. Su richiesta dei Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina, il Tribunale ordinario di Roma ha aggravato la misura cautelare: niente più domiciliari, per lui si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli.

