Torre Maura: ladro colpisce due negozi nella stessa strada. Indagini in corso

Una scena di distruzione e caos ha accolto i commercianti di Torre Maura all’alba di giovedì. Un ladro, che ha lasciato diversi vetri infranti, ha preso di mira due negozi situati sulla stessa strada nel cuore del quartiere del VI municipio delle Torri.

I furti sono avvenuti in via dei Colombi, una via nota per il suo centro commerciale naturale. Il malvivente, con una tecnica audace, ha sfondato le vetrine di una sartoria-merceria e di un negozio di casalinghi e detersivi alla spina.

I commercianti, giunti alla riapertura delle loro attività, hanno trovato i loro negozi devastati e le vetrine distrutte, con il bottino ancora da quantificare.

Immediatamente allertata, la polizia è giunta sul posto con le volanti e gli agenti del VI distretto Casilino, che hanno avviato un’indagine approfondita.

Le autorità stanno considerando l’ipotesi che i due furti siano stati messi a segno dallo stesso individuo, vista la vicinanza dei due luoghi colpiti e la modalità simile di esecuzione dei crimini.

Le indagini sono in corso per identificare il responsabile e fare luce su quanto accaduto, mentre i commercianti sperano in una rapida risoluzione del caso e in una maggiore sicurezza per il loro quartiere.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙