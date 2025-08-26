Torre Maura, sequestrati oltre 70 chili di cibo scaduto: multato il titolare di un negozio

Nei giorni scorsi, un normale controllo della Polizia Locale di Roma Capitale si è trasformato in una scoperta inquietante per i residenti di Torre Maura.

Gli agenti del VI Gruppo Torri, impegnati a verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica, hanno ispezionato diversi esercizi commerciali della zona.

In un negozio, però, la situazione era ben più grave del previsto: all’interno erano esposti prodotti alimentari scaduti da mesi, pronti per essere venduti ai clienti ignari.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di oltre 70 chili di merce non conforme e con sanzioni per circa 4.000 euro a carico del titolare, un trentenne di nazionalità bangladese.

Gli agenti hanno inoltre redatto un rapporto informativo inviato al Municipio competente, per monitorare ulteriormente l’attività e prevenire rischi per i cittadini.

