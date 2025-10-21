Torrevecchia, incendio devasta un appartamento: muore anziana 91enne. Gravissima la figlia

Un pomeriggio di terrore in via di Torrevecchia 221: fiamme e fumo hanno inghiottito un appartamento al piano rialzato di una palazzina di tre piani, trasformando la vita di una famiglia in tragedia.

La vittima è una donna di 91 anni, morta carbonizzata, mentre la figlia di 67 anni è stata trasportata d’urgenza al Gemelli, in gravissime condizioni.

Tutto è iniziato intorno alle 17, quando un denso fumo nero ha cominciato a fuoriuscire dalle finestre dell’abitazione, attirando l’attenzione dei vicini. La chiamata ai soccorsi è stata immediata.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i medici del 118, la polizia locale e la polizia di Stato, in una scena di panico tra residenti che si riversavano in strada.

Le squadre 8/A di Monte Mario e 9/A di Prati hanno fatto irruzione nell’appartamento: tra le fiamme, hanno trovato madre e figlia.

Purtroppo per la donna anziana non c’è stato nulla da fare, mentre la figlia è stata portata via dai sanitari in condizioni disperate.

L’intenso fumo ha reso necessario l’uso dell’autoscala per evacuare gli altri inquilini dei piani superiori. Diverse persone sono rimaste leggermente intossicate, tra cui un vigile del fuoco. Al termine delle operazioni, l’appartamento è stato dichiarato inagibile.

Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio degli investigatori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.