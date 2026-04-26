Torrino, roulotte in fiamme in via Oceano Indiano: 62enne in pericolo di vita
I Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri del Nucleo Investigativo, incaricati di chiarire con esattezza l’origine del rogo
Un rogo improvviso nella notte ha trasformato un’area verde del Torrino Nord in uno scenario di emergenza. Intorno alle 22:30 di ieri, in via Oceano Indiano, una roulotte parcheggiata è stata avvolta dalle fiamme, provocando il ferimento gravissimo di un uomo.
Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma EUR e della Stazione Roma EUR, allertati da alcune segnalazioni che indicavano un incendio sviluppatosi all’interno del mezzo.
Secondo una prima ricostruzione, a rimanere coinvolto è stato un 62enne senza fissa dimora che si trovava nella roulotte e che, con ogni probabilità, stava utilizzando un fornelletto a gas al momento del rogo. Non si esclude che un malfunzionamento dell’apparecchio possa aver innescato le fiamme.
Determinante l’intervento di alcuni passanti, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo prima dell’arrivo del personale sanitario. Il ferito è stato poi trasportato in condizioni critiche, in codice rosso, presso l’ospedale Ospedale Sant’Eugenio, dove resta ricoverato in pericolo di vita.
I Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri del Nucleo Investigativo, incaricati di chiarire con esattezza l’origine del rogo.
Della roulotte non è rimasto praticamente nulla: il mezzo è stato completamente distrutto e posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.