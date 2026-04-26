Torrino, roulotte in fiamme in via Oceano Indiano: 62enne in pericolo di vita

Un rogo improvviso nella notte ha trasformato un’area verde del Torrino Nord in uno scenario di emergenza. Intorno alle 22:30 di ieri, in via Oceano Indiano, una roulotte parcheggiata è stata avvolta dalle fiamme, provocando il ferimento gravissimo di un uomo.

Sul posto sono intervenuti i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri Roma EUR e della Stazione Roma EUR, allertati da alcune segnalazioni che indicavano un incendio sviluppatosi all’interno del mezzo.

Secondo una prima ricostruzione, a rimanere coinvolto è stato un 62enne senza fissa dimora che si trovava nella roulotte e che, con ogni probabilità, stava utilizzando un fornelletto a gas al momento del rogo. Non si esclude che un malfunzionamento dell’apparecchio possa aver innescato le fiamme.

Determinante l’intervento di alcuni passanti, che hanno prestato i primi soccorsi all’uomo prima dell’arrivo del personale sanitario. Il ferito è stato poi trasportato in condizioni critiche, in codice rosso, presso l’ospedale Ospedale Sant’Eugenio, dove resta ricoverato in pericolo di vita.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area, mentre i rilievi sono stati affidati ai Carabinieri del Nucleo Investigativo, incaricati di chiarire con esattezza l’origine del rogo.

Della roulotte non è rimasto praticamente nulla: il mezzo è stato completamente distrutto e posto sotto sequestro per consentire gli accertamenti tecnici.

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