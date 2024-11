Torvaianica, ordina una pizza e accoltella il rider per rubargli i soldi: caccia all’aggressore

Un brutale episodio di violenza ha colpito la comunità di Campo Ascolano, vicino Torvaianica, dove un rider di 31 anni, cittadino polacco, è stato aggredito con un coltello e rapinato da un uomo che si è finto cliente.

La vicenda, avvenuta nella tarda serata di domenica intorno alle 22, sta suscitando forte indignazione e preoccupazione tra i residenti e i lavoratori della zona, particolarmente per il rischio che si tratti di un’azione seriale.

L’aggressore, determinato e ben organizzato, si sarebbe registrato su una nota app di cibo d’asporto utilizzando un documento falso, fornendo come destinazione un indirizzo fittizio in via Dora Baltea.

Una volta generato l’ordine, ha atteso l’arrivo della vittima direttamente in strada. Al rider, giunto in zona per la consegna di una pizza, il finto cliente è apparso subito sospetto, ma non ha avuto il tempo di reagire.

L’aggressione e la fuga:

Appena sceso dal motorino per la consegna, il 31enne è stato aggredito con ferocia: il malvivente lo ha colpito più volte con un coltello, ferendolo alle braccia e alle gambe.

Il rider ha cercato di difendersi e di proteggere il borsello contenente denaro e documenti, ma l’assalitore ha continuato con violenza, strappandogli infine la borsa e fuggendo rapidamente, lasciandolo ferito e dolorante sull’asfalto.

Subito dopo l’attacco, la vittima è riuscita a chiamare il 118, e in pochi minuti sul posto sono giunti i soccorsi insieme a una pattuglia dei carabinieri.

Il rider è stato trasportato all’ospedale di Pomezia in codice giallo: fortunatamente le ferite, pur dolorose, sono risultate superficiali, e dopo essere stato medicato e ricevuto alcuni punti di sutura, il 31enne è stato dimesso.

Indagini e caccia all’aggressore:

L’episodio ha immediatamente messo in allarme le autorità locali. I carabinieri, attualmente impegnati nelle indagini, hanno acquisito le immagini di sicurezza delle telecamere situate tra Campo Ascolano e Torvaianica, nella speranza di trovare indizi utili a identificare l’aggressore.

Parallelamente, stanno analizzando il percorso seguito dal rider e collaborando con i responsabili della piattaforma di food delivery per rintracciare il profilo falso utilizzato per ordinare la pizza.

Le modalità dell’aggressione lasciano aperte ipotesi inquietanti: i militari non escludono infatti che l’uomo possa colpire nuovamente, utilizzando lo stesso sistema di finti ordini per tendere trappole ad altri rider.

Un campanello d’allarme per la sicurezza dei rider:

L’aggressione ha acceso i riflettori sulle condizioni di sicurezza dei rider, categoria di lavoratori che è esposta a rischi, soprattutto nelle consegne serali e in aree isolate.

I carabinieri hanno intensificato i pattugliamenti nelle zone di Torvaianica e Campo Ascolano, nel tentativo di prevenire ulteriori episodi simili, mentre si rinnova l’appello ai rider a mantenere alta l’attenzione durante le consegne, specialmente nelle ore serali.

L’aggressore è ancora a piede libero, e le forze dell’ordine chiedono la collaborazione della cittadinanza per fornire qualsiasi informazione utile che possa contribuire a rintracciare il responsabile di questo atto violento.

