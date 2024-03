Totalmente Dementalist al Teatro If, e le feste dei bambini non saranno più le stesse

Uno spettacolo unico e fuori dagli schemi andrà in scena al Teatro If e cambierà il modo in cui hai sempre vissuto le feste dei bambini.

“Totalmente Dementalist”, il 16 e 17 marzo 2024 in via Nomentana 1018 (zona Montesacro-Talenti), per un’irresistibile creazione del divertimento pensato appositamente per i genitori esausti delle festicciole.

Dopo 18 anni di feste per bambini, Christian Pinko ha deciso che è finalmente giunto il momento di pensare ai veri eroi di queste celebrazioni: i genitori, promettendo un’esperienza completamente non sense, pensata per far dimenticare le tradizionali festicciole e regalare un weekend indimenticabile.

Come sarà:

Imprevedibile: Nessuna idea di cosa accadrà prossimamente. Aspettatevi il sorprendente!

Divertente: Risate garantite con gag fuori dal comune.

Strabiliante: Uno spettacolo pieno di sorprese e acrobazie mentali.

Coinvolgente: I genitori saranno parte integrante dello spettacolo, chiamati a partecipare in modi che mai avrebbero immaginato.

De…Mente…: Una produzione che vi farà esplodere la mente dal ridere, combinando assurdità e genialità in modo unico.

Se hai trascorso gli ultimi anni a rinunciare ai tuoi fine settimana per partecipare alle feste dei piccoli amichetti di tuo figlio, questo spettacolo è pensato per te.

“Totalmente Dementalist” è la tua ricompensa, il regalo che ti meriti!

TOTALMENTE DEMENTALIST

Data: 16 e 17 Marzo 2024

Orario: Sabato 16/03/24 ore 21.00, Domenica 17/03/24 ore 17.30 e 21.00

Titolo: Totalmente Dementalist

Con: Christian Pinko

Regia di: Enrico Paris

Costo biglietto: €15

Indirizzo: Via Nomentana 1018, 00137 – Roma

E-mail: prenotazioni@teatroif.it

Tel. 342 6864372

Parcheggio gratuito: Via Gennaro Righelli, 78 (collegato alla struttura

tramite attraversamento pedonale su Via Nomentana)

