Tra bus sostitutivi e stazioni chiuse: la cronaca di un sabato da dimenticare, sulla linea Metromare

Un sabato da dimenticare per chi aveva scelto la Metromare, la ex Roma-Lido, per muoversi tra Ostia e il centro di Roma. Dalle 13 di sabato 23 agosto, la linea è andata completamente in tilt per un guasto ancora da chiarire, trasformando il viaggio di migliaia di pendolari in un’odissea durata almeno nove ore.

Una linea che si spegne a pezzi

La giornata era cominciata con una prima interruzione tra Porta San Paolo e Magliana, sostituita da bus navetta.

Poi, alle 15:10, un’ulteriore riduzione: i treni hanno iniziato a circolare solo tra Acilia e Colombo, lasciando scoperti tre quarti dell’intera tratta. Risultato: migliaia di persone costrette a scendere in strada, senza indicazioni né spiegazioni.

La rabbia è montata soprattutto perché le comunicazioni sono state frammentarie e tardive: per ore, l’unica informazione disponibile era sui canali social, mentre in stazione nessun annuncio avvisava i passeggeri. L’avviso ufficiale è arrivato solo intorno alle 19, quando la situazione era già esplosiva.

Tensione e disagi

Il caos si è concentrato nel tardo pomeriggio: da una parte i romani che lasciavano Ostia dopo una giornata di mare, dall’altra i lavoratori di rientro in città.

Le navette sostitutive non bastavano e le fermate si sono trasformate in luoghi di tensione. A Casal Bernocchi e ad Acilia sono dovute intervenire le forze dell’ordine; a Piramide, la stazione è rimasta chiusa senza alcuna comunicazione.

La protesta corre online

Decine di testimonianze hanno invaso i gruppi Facebook e Telegram: foto di navette strapiene, lamentele per l’assenza di informazioni, rabbia per una gestione considerata “improvvisata”.

Una fotografia nitida dell’incertezza vissuta da chi, ancora una volta, ha dovuto fare i conti con l’affidabilità precaria della linea che collega il mare alla capitale.

