Tra licenziamenti e test contestati: Roma Capitale in difesa dei dipendenti Pam Panorama

Il Campidoglio prende posizione sul caso Pam Panorama. Con una mozione firmata dal consigliere capitolino Dario Nanni, l’Aula Giulio Cesare ha dato mandato al sindaco e alla giunta di avviare un confronto con Governo e Regione Lazio per individuare misure condivise a tutela dei dipendenti del gruppo della grande distribuzione.

L’obiettivo: garantire condizioni di lavoro dignitose e il pieno rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Si allarga così il fronte delle istituzioni che sostengono la battaglia dei dipendenti della catena, da settimane al centro di contestazioni e denunce sindacali.

Dopo il Municipio VIII, anche Roma Capitale si schiera apertamente con chi, da nord a sud del Paese, denuncia licenziamenti e contestazioni disciplinari “per futili motivi”, spesso rivolti – sostengono i sindacati – ai dipendenti over 45, da Roma fino a Milano.

Nel cuore del caso c’è l’ormai famigerato “test del carrello”: un controllo interno in cui un ispettore aziendale, fingendosi cliente, nasconde merce tra i prodotti acquistati. Il cassiere, per superare la prova, deve scovare gli articoli occultati aprendo ogni confezione.

Chi sbaglia rischia richiami disciplinari, sospensioni o addirittura il licenziamento. L’azienda ha difeso la procedura, spiegando che è nata per contrastare i furti, che negli ultimi anni avrebbero causato perdite per 30 milioni di euro.

Ma nei vari punti vendita di Roma e hinterland, la tensione è ormai altissima. E secondo le organizzazioni sindacali, quello che si sta verificando va ben oltre le normali verifiche aziendali.

Trasferimenti forzati, sospensioni giudicate immotivate, licenziamenti non giustificati e provvedimenti che avrebbero coinvolto anche personale fragile: un quadro che, per Nanni, “mette a rischio la dignità e i diritti fondamentali dei lavoratori”.

“L’ultimo tavolo tra azienda e sindacati non ha portato risultati – afferma il consigliere –. La dirigenza di Pam Panorama non ha mostrato apertura nel rivedere i provvedimenti adottati nelle ultime settimane, alimentando un clima sempre più teso che da mesi preoccupa i dipendenti e le loro famiglie”. Da qui l’appello alla politica: “Serve un confronto serio, rispettoso e trasparente che tenga conto delle esigenze dei lavoratori. Con quest’atto chiediamo che l’amministrazione promuova un’interlocuzione con Regione e Governo per trovare soluzioni condivise. Ai lavoratori – conclude Nanni – va tutto il mio sostegno”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.