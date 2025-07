Tra slot machine e cucine irregolari: il quartiere Magliana nel mirino dei controlli

Blitz dei Carabinieri nella serata di ieri nel cuore del quartiere Magliana, dove è scattato un servizio straordinario di controllo del territorio, mirato a contrastare il gioco illegale, le irregolarità commerciali e le violazioni in ambito lavorativo.

A scendere in strada sono stati i militari della Stazione di Roma Villa Bonelli, supportati dagli uomini del NAS di Roma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in un’operazione che rientra nelle direttive strategiche dettate dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e condivise nel Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio è piuttosto consistente: 30 persone identificate, 4 esercizi commerciali ispezionati, 3 attività sanzionate e oltre 9.000 euro di multe.

Nel dettaglio:

Un locale è stato sanzionato per mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACC (le norme igienico-sanitarie previste per alimenti e bevande) e per gravi carenze strutturali;

Un altro è finito nel mirino per aver attivato slot machine fuori dagli orari consentiti dalla normativa regionale;

Il terzo esercizio, invece, è stato multato per la presenza di un lavoratore in nero, privo di regolare contratto.

L’operazione si inserisce in una strategia più ampia di prevenzione, che punta a garantire maggiore sicurezza nei quartieri della Capitale, contrastando allo stesso tempo il lavoro irregolare e le pratiche commerciali scorrette.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.