Tradito dal panico dopo un anno di latitanza: arrestato il “telefonista” delle truffe agli anziani. Un bottino da 300mila euro

Alla fine è stato il suo stesso nervosismo a tradirlo, proprio mentre camminava spensierato sul passeggio mare con la famiglia.

Si è conclusa nel centro di Viareggio la latitanza di un ventisettenne di origini napoletane, ritenuto il cervello e l’organizzatore di ben 42 truffe ed estorsioni aggravate messe a segno ai danni di vittime anziane tra il Centro e il Sud Italia.

L’uomo era irreperibile dal giugno del 2025, da quando il Tribunale di Roma aveva decretato la sua latitanza firmando un’ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura capitolina.

La fuga verso il molo e la resa

L’epilogo è arrivato su Viale Regina Margherita, nel cuore della cittadina toscana. Alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato locale in transito, il ventisettenne — convinto che gli agenti fossero sulle sue tracce — si è dato a una repentina fuga a piedi verso il molo.

La mossa azzardata ha insospettito i poliziotti che si sono messi all’inseguimento, bloccandolo pochi metri dopo. A quel punto il ricercato si è arreso, ammettendo la propria identità e la condizione di latitante. Nonostante l’esibizione di dati fittizi, i riscontri immediati ne hanno confermato l’Anagrafica, facendo scattare il trasferimento nel carcere di Lucca.

La tecnica del “finto nipote” e il bottino da 300mila euro

Le indagini, condotte sul campo dai Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese, erano scattate nei primi mesi del 2023 dopo la denuncia presentata a Ostia Antica da una donna di 81 anni. L’anziana era stata raggirata con la celebre trappola del “finto nipote” e del “finto operatore postale”, arrivando a consegnare 14.000 euro in contanti e 200 grammi d’oro nel timore che la figlia venisse arrestata.

Gli accertamenti tecnici svolti tra gennaio e luglio 2023 hanno svelato il modus operandi e la centralità del ventisettenne:

Il ruolo di “telefonista”: spulciando i vecchi elenchi telefonici cartacei di mezza Italia, l’uomo individuava vittime vulnerabili di età compresa tra i 54 e i 96 anni;

La manipolazione psicologica: simulando incidenti, fermi di polizia o gravissimi pericoli legati a presunti debiti dei figli o nipoti, li costringeva in uno stato di terrore a versare contanti e gioielli;

La mappa dei colpi: l’organizzazione ha colpito tra Roma, Monterotondo, Bagnaia, Albinia, Salerno, Cava de’ Tirreni, Portici, Castellammare di Stabia, Aversa, Meta di Sorrento, Qualiano e San Felice a Cancello, accumulando un volume d’affari illegale stimato in oltre 300.000 euro.

Un anno in fuga tra profili fittizi e maxi-investigazioni

Gia nella prima fase dell’inchiesta i Carabinieri avevano arrestato in flagranza tre “esattori” inviati a riscuotere il denaro e sequestrato nell’abitazione napoletana dell’indagato 10.000 euro, orologi di pregio e rubriche telefoniche. Alla notifica del provvedimento di cattura, il giovane si era però reso introvabile.

Per oltre un anno, aiutato dai familiari, il latitante ha cambiato sistematicamente casa, sim telefoniche, profili sui social network e conti digitali. Per scovare il suo nascondiglio in Versilia, i Carabinieri di Porta Portese e Napoli hanno messo in campo una complessa operazione incrociata: dall’analisi dei flussi bancari e informatici con la collaborazione dei colossi del web, fino al posizionamento di telecamere strategiche nei luoghi chiave e ai pedinamenti tradizionali.

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