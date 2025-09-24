Traffico e pensieri in onore di Gaza

È giorno di scuola lunedì 22 settembre, ma alle 9 ci sono già molti ragazzi in Oratorio a giocare. «C’è sciopero in onore di Gaza», mi dice felice un ragazzo. Dovremmo dire «in memoria di Gaza», invece, perché è data già per spacciata, non per gli attacchi di Hamas o i bombardamenti israeliani, ma perché nello studio di Trump sono arrivati i progetti per i resort di lusso da realizzare lì sulla costa. Il turismo dei VIP val bene il sangue dei poveri e dei diseredati.

Di questo però non se ne parlerà oggi a scuola, perché è stato indetto uno sciopero e i ragazzi giocano quindi a pallone nel nostro oratorio, per oggi in onore di Gaza. E tutto facciamo oggi per Gaza.

Lo sciopero è totale. Niente trasporti pubblici, niente informazioni aggiornate, né polizia municipale in giro in città. Negozianti, ristoratori e lavoratori dei supermercati sono a lavoro a quanto vedo, perché non tutti possono scegliere se scioperare. E comunque oggi sono i diritti di quelli di Gaza che importano.

Alcuni anche oggi si ostinano ad avere altre priorità, comunque, perché sento diverse ambulanze arrivare lì dove sono, in auto bloccato da più di un’ora. Esasperato, riuscirò a parcheggiare e a chiamare un amico in soccorso. Mentre però resto lì, due ambulanze dopo un po’ si rassegnano e spengono motore e sirene. Fa impressione vederle immobili in mezzo alle auto. Per qualcuno oggi è come essere a Gaza, mi dico.

Nessuno dà in escandescenza, sembrano tutti tranquilli. Alcuni tengono il motore acceso con i finestrini chiusi, altri irrequieti escono dall’auto, risalgono, chiedono… anche la radio rispetta lo sciopero e dà poche notizie. Io prego e rifletto.

Dicono che hanno chiuso la Tiburtina per il corteo, dicono che quelle che sarebbero l’unica alternativa a essa – tangenziale est e autostrada per L’Aquila – sono state invase da persone uscite dal corteo. Roma est è un unico blocco di macchine ferme. È una pazienza incredibile che vedo a me intorno.

Oggi quindi c’è chi rimane per ore senza acqua o servizi, c’è chi occupa un’autostrada gridando slogan in mezzo agli applausi e anche chi agonizza in un’ambulanza a poche centinaia di metri da un ospedale di Roma: tutto si fa per il bene di Gaza. Non ne sapremo di più oggi sulla situazione per cui scioperiamo ma, in ogni caso, tutto dobbiamo fare in onore di Gaza.

La sera vengo a sapere degli avvenimenti successi a Milano. Persone senza testa e coscienza hanno fatto finta di essere in guerra, naturalmente per fini di pace. Meriterebbero di andare lì dove la guerra è vera, di essere trasferite di forza nella striscia di Gaza, mi verrebbe da dire, ma già hanno tanti problemi da quelle parti. Ce li teniamo noi, e questo lo facciamo davvero per amore di Gaza.

Più di uno mi manda la sera un messaggio su alcuni preti che sfilano anch’essi in corteo. I preti hanno un animo aperto a ogni dolore e pregano perciò ogni giorno per la pace di ogni paese. Se alcuni sono andati per un giorno al corteo, ogni giorno per tutti il centro di preghiera per la pace è la Chiesa di S. Giuseppe dei Falegnami, dove accanto all’altare sono poste le bandiere di Palestina, Congo, Colombia e Sudan, senza per questo dimenticare i tanti nostri amici uccisi in Nigeria, e tutte le altre guerre e guerriglie del mondo; tra di loro è compresa anche Gaza.

Sono in auto nel pomeriggio per un incontro con un migliaio di pellegrini del Ministero della Giustizia venuti a Roma per il Giubileo. Lo hanno programmato da tempo, ma sono molti di meno di quanto previsto, tra chi non è riuscito a partire e chi è stato dato per disperso già all’arrivo in stazione.

Parlo loro del giubileo dei cattolici e delle indulgenze. Non basta il sacramento della confessione vissuto in solitudine davanti ad un prete per sanare ogni ferita, ripristinare ciò che è stato guastato e consolare chi è stato offeso. Il nostro peccato ha dato il suo contributo a quell’atmosfera di morte che respiriamo ogni giorno.

Il giubileo è il cammino della riconciliazione completa, familiare e sociale, nella quale ciascuno riconosce il proprio bisogno del perdono dell’altro. Non è ciò di cui ci sarebbe bisogno anche a Gaza? Non è questa l’unica via di pace: perdonare il passato, aprirsi al dialogo nel tempo presente, programmare un futuro di accoglienza reciproca?

Oggi però dobbiamo tutti o stare a casa o gridare slogan in piazza. Non è tempo per pensare, riflettere, programmare iniziative di pace, e questo, naturalmente in onore di Gaza. Tutto si deve fare per Gaza.

Mentre sono bloccato nell’auto, da solo, ho molto pensato. In fondo di noi a nessuno importa davvero. Siamo numeri, contiamo per quanti siamo, per la somma delle nostre presenze. Il nostro peso politico, per chi ci governa e chi lo vorrebbe, è solo in base alla conta.

Come sarebbe diverso se – ho immaginato – invece di uno sciopero che serva a bloccare, si fosse prevista una giornata per conoscere, pensare e agire. Sul posto di lavoro e nelle aule scolastiche di ogni ordine e grado avremmo avuto un giorno di incontri con esperti e testimoni oculari, per conoscere un po’ di più cosa succede nel mondo, condividere i propri pensieri e alla fine, prima che sia ora di tornarsene a casa, scrivere una lettera insieme per il nostro governo, ricordandoci che siamo noi che diamo loro il potere che hanno.

Avremmo evitato di subire la violenza dei soliti idioti o che ne fosse andato di mezzo un ammalato, avremmo evitato di restare da soli chiusi in auto per ore. Non saremmo stati una semplice somma, ma padroni dei nostri pensieri, con idee nostre davvero, da condividere con chi ci governa e ricordar loro per cosa li abbiamo votati.

Scusatemi, sono forse pensieri dettati dalla ingenuità e ignoranza, ma sono i pensieri pensati da solo, tutti miei e, ve lo assicuro, comprendono tutte le guerre del mondo e, tra loro, il primo pensiero è stato la striscia di Gaza.

