Tragedia a Civitavecchia: turista precipita dalla nave da crociera e muore

Il destino ha voluto che tutto accadesse sotto gli occhi di chi, in quel momento, era già lì per salvare una vita.

I Vigili del Fuoco e il personale sanitario erano schierati in banchina per assistere all’atterraggio di un elisoccorso, chiamato a intervenire per un passeggero colto da malore a bordo della Costa Smeralda, quando un rumore sordo ha gelato il porto: un uomo si era appena lanciato dalla nave. La tragedia si è consumata alle 14 di venerdì 6 febbraio,

Il corpo del turista di nazionalità tedesca si è schiantato violentemente sulla banchina. I soccorsi, già operativi a pochi metri di distanza, sono scattati in modo immediato.

Inutili i soccorsi: morte istantanea

Nonostante la presenza del personale del 118, dei Vigili del Fuoco e del medico dell’elisoccorso, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. L’impatto non ha lasciato scampo: il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso sul posto.

Sul molo sono intervenuti gli agenti della Polizia di Frontiera e la Capitaneria di Porto, che hanno isolato l’area e avviato gli accertamenti di rito, mentre a bordo della nave si diffondeva lo sconcerto tra passeggeri ed equipaggio.

La ricostruzione di Costa Crociere

In una nota ufficiale, la compagnia ha espresso il proprio cordoglio ai familiari della vittima e fornito una prima ricostruzione dell’accaduto. Secondo quanto comunicato, l’uomo si sarebbe volontariamente gettato dalla nave mentre questa era regolarmente ormeggiata in porto.

«L’equipaggio è intervenuto immediatamente, attivando tutte le procedure previste. Il comandante e la compagnia stanno collaborando pienamente con le autorità competenti e offrendo supporto ai familiari», si legge nella nota.

Indagini concluse, nave ripartita

Le autorità hanno effettuato i rilievi necessari sia in banchina sia a bordo, escludendo al momento il coinvolgimento di terzi. La pista principale seguita dagli inquirenti resta quella del gesto volontario.

Una volta completati gli accertamenti e verificata l’assenza di ulteriori esigenze investigative, è stato concesso il nulla osta alla partenza.

La nave ha così ripreso la navigazione verso la tappa successiva, lasciando sul molo il silenzio e il peso di una tragedia consumata in pochi, drammatici istanti.

