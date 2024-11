Tragedia a Dragoncello: uomo trovato morto in un appartamento in fiamme

Una tragedia ha sconvolto alcuni residenti nella mattinata nel quartiere di Dragoncello. Intorno alle 7, un incendio è divampato in un appartamento di un edificio a quattro piani situato in via Vincenzo Petra.

All’arrivo dei soccorsi, la scoperta choc: un uomo è stato trovato senza vita tra le macerie fumanti.

I Vigili del Fuoco, intervenuti tempestivamente con la squadra 13/A, un’autoscala, un’autobotte e il carro autoprotettori, hanno lavorato duramente per domare le fiamme.

L’appartamento, completamente avvolto dal rogo, è stato dichiarato inagibile al termine delle operazioni.

Nonostante l’impegno del personale sanitario del 118, giunto sul posto insieme ai pompieri, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.

Le immagini dell’incendio, con il fumo che si alzava nel cielo grigio del mattino, hanno attirato l’attenzione dei residenti della zona, sgomenti di fronte all’accaduto.

Ora le autorità sono al lavoro per stabilire le cause dell’incendio e chiarire la dinamica della tragedia.

