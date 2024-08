Tragedia a Fonte Nuova: 72enne uccisa con un colpo di pistola. Fermato il marito

Una nuova drammatica pagina di femminicidio si è scritta questa mattina alle porte di Roma, nella zona di Fonte Nuova. Una donna di 72 anni è stata trovata morta nella sua Fiat Panda, con un colpo di pistola alla testa.

Il tragico ritrovamento è avvenuto poco dopo le 9 di oggi, martedì 6 agosto, in via Palombarese 222, vicino a un centro per anziani.

I soccorsi del 118 sono stati vani: la donna era già deceduta al loro arrivo. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita mortalmente dal marito, un uomo di 73 anni, che è stato subito fermato dai carabinieri di Mentana e della compagnia di Monterotondo.

L’uomo, visibilmente sconvolto, ha confessato l’omicidio a dei clienti di un bar vicino, sostenendo di aver sparato e di aver poi chiamato i carabinieri.

La sua confessione è ora sotto verifica da parte delle autorità e l’arma del delitto è stata sequestrata. Marito e moglie, entrambi italiani e residenti nella zona, erano conosciuti in loco.

Questo caso segna il secondo femminicidio di quest’estate, che era iniziata con l’orribile omicidio di Manuela Petrangeli.

Il 4 luglio, Manuela fu uccisa a fucilate dal suo ex compagno, Gianluca Molinaro, mentre stava uscendo dal lavoro in via degli Orseolo, zona Casetta Mattei.

Molinaro aveva poi rilasciato dichiarazioni sconvolgenti: “L’ho uccisa, speriamo che l’ho presa bene, ho visto il sangue che schizzava da tutte le parti.”

L’assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli, aveva commentato: “Non riusciamo a raccogliere tutte le donne che vorrebbero scappare da situazioni di violenza. Dobbiamo cercare di trovare molti più fondi per dare servizi di reale supporto.”

Una nuova tragedia che scuote la comunità e mette in luce la drammatica necessità di interventi più efficaci contro la violenza di genere.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙