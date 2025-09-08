Tragedia a Monteverde: investito e ucciso un uomo davanti a Villa Pamphili

Roma, quartiere Monteverde, domenica 7 settembre, ore 21: una serata tranquilla si trasforma in tragedia davanti a uno degli ingressi di Villa Pamphili.

Un uomo di 38 anni, cittadino peruviano, viene investito e ucciso da una Ford Focus guidata da un 65enne. Con lui, una donna della stessa età, anch’essa peruviana, rimane ferita e viene trasportata d’urgenza all’ospedale San Camillo.

L’incidente è avvenuto in via Leone XIII, all’altezza del civico 74. Il conducente della vettura, che si è fermato subito dopo l’impatto, è stato anch’egli portato al San Camillo per gli accertamenti di rito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del XII Gruppo Monteverde della polizia locale, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica della tragedia e a sequestrare il veicolo coinvolto.

