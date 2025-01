Tragedia a Portuense: una donna di 62 anni perde la vita dopo un volo dal quinto piano

Un pomeriggio di venerdì 3 gennaio che doveva essere come tanti altri, si è trasformato in una drammatica tragedia al Portuense.

Una donna di 62 anni ha perso la vita dopo essere precipitata dal quinto piano del palazzo in cui viveva, cadendo su una tettoia sottostante di un negozio.

Il violento impatto con il tetto non ha lasciato scampo alla donna, che è deceduta sul colpo.

La scena che si è presentata ai passanti è stata sconvolgente. Immediatamente sono scattati i soccorsi, con l’arrivo dei Carabinieri della Stazione Villa Bonelli e del personale sanitario del 118.

Purtroppo, non c’era più nulla da fare. Il corpo della donna, ancora disteso sulla tettoia, è stato trovato privo di vita, suscitando sgomento tra chi si trovava nelle vicinanze.

Le forze dell’ordine hanno subito isolato l’area e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Tuttavia, non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella che possa trattarsi di un gesto volontario.

