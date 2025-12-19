Tragedia a Rocca Priora, donna trovata morta in casa. A dare l’allarme il compagno della vittima

Una serata che doveva essere come tante si è trasformata in un dramma. Nella notte tra venerdì e sabato, una donna di 38 anni è stata trovata morta nel suo appartamento di via Ludovico Ariosto a Rocca Priora, alle porte di Roma. A dare l’allarme è stato il compagno della vittima, rientrato a casa insieme a un amico, che ha subito chiamato il 112.

Sul posto sono accorsi i carabinieri della stazione locale e della compagnia di Frascati, insieme ai medici del 118. I tentativi di rianimare la donna, purtroppo, sono stati vani.

Dai primi riscontri del medico legale, la vittima presentava una ferita alla testa, anche se non è chiaro se sia stata causata da una caduta accidentale o da un’altra dinamica.

I due uomini, entrambi visibilmente alterati dall’alcol dopo una serata trascorsa insieme, saranno ascoltati nelle prossime ore dai militari.

Nel frattempo, la Procura di Frascati ha disposto l’autopsia sul corpo della donna, mentre gli investigatori non escludono alcuna pista: dal tragico incidente a un possibile atto doloso.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.