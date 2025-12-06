Tragedia a Roma: 30enne uccide la nonna a colpi di martello dopo aver ferito il compagno della madre

Roma si sveglia con lo shock di un dramma familiare consumatosi questa mattina ad Acilia, nella zona di Madonnetta vicino a Ostia.

Poco dopo le 8, un 30enne romano ha ucciso la nonna, una donna di 80 anni, colpendola ripetutamente con un martello, dopo aver ferito poco prima il compagno della madre in un bar della stessa area.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’aggressione al 59enne sarebbe avvenuta fuori dall’esercizio pubblico: l’uomo è stato colpito con lo stesso martello da lavoro e trasportato in codice giallo all’ospedale Grassi di Ostia.

Subito dopo, il giovane ha raggiunto l’appartamento della nonna in via Giuseppe Molteni, dove con le chiavi di casa ha fatto irruzione, dando vita a un gesto violento che ha sconvolto il quartiere.

Dopo l’omicidio, il 30enne è fuggito a bordo di un treno della linea Metromare, ma è stato rapidamente rintracciato grazie alla geolocalizzazione del suo smartphone.

Gli agenti del X Distretto Lido lo hanno bloccato in viale Giustiniano Imperatore, sottoponendolo a fermo di indiziato di delitto e portandolo negli uffici della Squadra Mobile della Questura per gli accertamenti del caso.

Al momento, le motivazioni dietro le aggressioni restano sconosciute. Gli inquirenti continuano le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire le cause del gesto che ha gettato nel dolore l’intera comunità di Acilia.

