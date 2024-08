A fare la drammatica scoperta è stato il padre, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con il figlio dalla sera precedente.

Il giovane, che viveva con la nonna, è stato ritrovato privo di vita, e all’arrivo dei medici non c’è stato nulla da fare.

Gli agenti del commissariato Romanina sono intervenuti nell’appartamento intorno alle 12:30 di domenica 4 agosto.

Il corpo del 33enne non presentava segni di violenza, e secondo i primi riscontri del medico legale, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

La salma è ora a disposizione del medico necroscopo per ulteriori indagini.