Tragedia a Roma sud, donna precipita dal balcone in via Giuseppe Armellini

Una mattinata di ordinaria quotidianità si è trasformata in tragedia in via Giuseppe Armellini. Una donna di 74 anni ha perso la vita oggi, martedì 12 maggio, dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione al secondo piano di una palazzina.

L’allarme è scattato intorno alle 11:00, quando alcuni passanti e residenti hanno allertato le forze dell’ordine e i soccorsi, rivelatisi purtroppo inutili.

Il ritrovamento e l’incognita dei detriti

Sul luogo dell’impatto, gli investigatori hanno rinvenuto, accanto al corpo della vittima, diversi frammenti di intonaco.

Questo dettaglio è diventato immediatamente il fulcro degli accertamenti: resta da chiarire, infatti, se il materiale sia caduto insieme alla donna — suggerendo un possibile cedimento strutturale della ringhiera o del cornicione — o se i calcinacci fossero già presenti sul marciapiede prima del dramma.

Indagini a 360 gradi

Gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Scientifica hanno transennato l’area per effettuare i rilievi tecnici necessari.

Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dal tragico incidente domestico causato da un malore o da una distrazione, fino al gesto volontario.

Gli inquirenti stanno ascoltando i condomini e i familiari della 74enne per ricostruire le sue ultime ore di vita e verificare se la donna soffrisse di particolari patologie o se avesse manifestato segnali di disagio.

Nelle prossime ore, l’esame del balcone e degli infissi dell’appartamento fornirà risposte decisive per chiudere il cerchio su questa triste vicenda.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza