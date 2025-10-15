Tragedia a San Giovanni: uomo precipita dal quinto piano, morto sul colpo

Tragedia nel cuore di Roma, in zona San Giovanni, dove un uomo di 50 anni è morto dopo essere precipitato nel vuoto da un palazzo in via Albalonga.

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di martedì 14 ottobre, poco dopo le 14:30, quando alcuni residenti hanno udito un tonfo provenire dal cortile interno dello stabile.

Pochi minuti dopo, l’agghiacciante scoperta: il corpo dell’uomo giaceva a terra, ormai senza vita.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi, ma per il cinquantenne non c’è stato nulla da fare. Gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe precipitato da una finestra al quinto piano dello stabile.

Gli agenti intervenuti sul posto, dopo i rilievi, non avrebbero trovato segni di colluttazione o elementi riconducibili a una caduta accidentale, e l’ipotesi più accreditata al momento è quella di un gesto volontario.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Sul luogo della tragedia anche gli uomini delle forze dell’ordine, che stanno raccogliendo le testimonianze dei residenti per ricostruire con precisione quanto accaduto.

