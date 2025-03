Tragedia a Termini: uomo si accascia e muore davanti ai passanti

Un pomeriggio di ordinaria frenesia alla stazione Termini si è trasformato in una scena di dolore e sgomento.

Erano circa le 16:30 quando un uomo, un 54enne di origine romena, ha improvvisamente perso i sensi e si è accasciato al suolo davanti agli occhi increduli di passeggeri e pendolari.

L’episodio si è verificato al piano meno uno, nell’area della galleria commerciale. Il 54enne camminava tra i negozi quando, senza alcun preavviso, è crollato a terra iniziando a perdere sangue dalla bocca.

Immediato l’intervento dei presenti che hanno tentato di soccorrerlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Nonostante i disperati tentativi di rianimazione, il suo cuore ha smesso di battere. Secondo i primi accertamenti, a stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio.

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, mentre il corpo è stato affidato al medico necroscopo per gli accertamenti del caso.

Una scena straziante, consumatasi sotto gli occhi di decine di viaggiatori, che hanno assistito impotenti alla tragedia.

