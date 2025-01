Tragedia a Testaccio: studente 17enne accoltellato durante una lite tra coetanei

Una normalissima giornata di giovedì 23 gennaio trasformata in tragedia nel cuore di Roma, a piazza Testaccio.

Un ragazzo di 17 anni, di origini filippine, è rimasto gravemente ferito al termine di una rissa con alcuni compagni di scuola, culminata con un colpo di coltello.

È intorno alle 14:20 che il dramma si consuma. Ai piedi della fontana delle Anfore, nel cuore della piazza, la zuffa tra studenti diventa violenza pura.

Testimoni raccontano di urla, di giovani che si rotolano a terra, mentre improvvisamente spunta una lama.

A brandirla, secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine e le testimonianze raccolte sul posto, sarebbe stato un ragazzo egiziano, coetaneo della vittima.

La lite sfociata nel sangue

La rissa sarebbe nata tra le mura della scuola frequentata da tutti i ragazzi coinvolti. Gli screzi, cominciati nelle aule, si sono trascinati all’uscita, fino a esplodere nella piazza simbolo del quartiere Testaccio.

Tra spinte e pugni, il coltello si è abbattuto sul diciassettenne, lasciandolo esanime al suolo, in un lago di sangue che ora è oggetto dei rilievi della polizia scientifica.

Dopo il gesto violento, gli aggressori – un giovane egiziano e un tunisino – sono fuggiti in direzione di via Manunzio, abbandonando il loro compagno ferito.

Ora, è caccia aperta: gli agenti stanno setacciando la zona per rintracciarli, mentre continuano le ricerche dell’arma utilizzata nell’aggressione. Il ragazzo ferito è stato invece soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo.

Piazza Testaccio, nota per essere un punto di ritrovo vivace e familiare, è ora il teatro di un episodio che lascia sgomento l’intero quartiere.

“Non ci aspettavamo una cosa del genere – dice una residente – Testaccio è sempre stato un posto tranquillo. Vedere il sangue di un ragazzo per terra fa male, ci fa sentire vulnerabili.”

Le indagini

Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per poter delineare un quadro più preciso su come si siano svolti i fatti. E per poter dare sia un nome che un volto a chi ha ferito il giovane.

