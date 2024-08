Tragedia a Tivoli Terme: 86enne perde la vita in piscina dopo un malore

Una drammatica fatalità ha colpito oggi, 29 agosto, le acque cristalline delle terme Acque Albulae di Tivoli Terme. Un uomo di 86 anni ha perso la vita mentre si trovava nella piscina dell’impianto termale.

La tragedia si è consumata questa mattina quando, all’improvviso, l’anziano si è accasciato nella zona a bassa profondità della piscina.

Testimoni sconvolti hanno assistito impotenti al dramma, notando l’anziano colpito da un malore improvviso.

Nonostante i rapidi e disperati tentativi di salvataggio e rianimazione, non c’è stato nulla da fare per salvare la vita dell’uomo.

I carabinieri della stazione di Tivoli Terme sono intervenuti prontamente per i rilievi del caso, mentre il pm di turno della Procura di Tivoli ha ordinato un esame autoptico per chiarire le cause esatte del decesso.

Sembrerebbe che l’uomo soffrisse di diverse patologie preesistenti.

