Tragedia a Tor Pagnotta, scontro moto-auto all’alba: muore centauro di 42 anni davanti alla rimessa Atac

Un impatto violentissimo alle prime luci del giorno, pochi istanti e una vita spezzata sull’asfalto.

Si è consumata nella prima mattinata di oggi, lunedì 22 giugno 2026, l’ennesima tragedia stradale sulle arterie della Capitale.

Un motociclista romano di 42 anni ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente avvenuto nella zona della Cecchignola, nel quadrante sud della città.

Lo schianto mortale

Il sinistro si è verificato intorno alle ore 7:00 lungo via di Tor Pagnotta, un quadrante ad altissima densità di traffico pendolare, proprio in prossimità dell’ingresso della rimessa dei bus Atac.

Per cause che sono tuttora al vaglio degli inquirenti, una motocicletta e un’autovettura sono entrate in collisione all’altezza dell’incrocio con via dei Fucilieri.

L’urto non ha lasciato alcuno scampo al centauro, che si trovava in sella a una Triumph Tiger 800.

Nonostante il tempestivo arrivo sul posto del personale sanitario del 118, ogni tentativo di rianimazione e salvataggio si è rivelato purtroppo inutile: i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati nella caduta.

Rilievi della Municipale e test di rito per l’automobilista

Sul luogo della tragedia sono intervenute immediatamente le pattuglie del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale per isolare la carreggiata e avviare i rilievi scientifici.

Nello schianto è rimasta coinvolta una Jeep Compass, guidata da un uomo anch’egli di 42 anni.

L’automobilista, visibilmente sotto shock ma rimasto illeso, è stato accompagnato dai vigili urbani presso il vicino Policlinico Campus Bio-Medico per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici di rito, come previsto dalla normativa vigente in materia di omicidio stradale.

Gli investigatori della Polizia Locale stanno ora lavorando per chiarire quale dei due veicoli abbia tagliato la strada all’altro e per accertare le precise responsabilità del sinistro.

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