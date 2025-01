Tragedia a Tor Sapienza: uomo ritrovato privo di vita davanti all’ufficio immigrazione della questura

Una tragedia ha scosso questa mattina Tor Sapienza, nel quartiere romano, quando un cittadino romeno, è stato ritrovato privo di sensi in un giaciglio di fortuna vicino all’ufficio immigrazione della Questura di Roma, in via Teofilo Patini.

Il corpo senza vita dell’uomo, giovane e senza apparenti segni di violenza, è stato trovato alle prime luci dell’alba, martedì 28 gennaio, da un passante che ha immediatamente allertato le autorità.

Secondo quanto comunicato dalla Questura di Roma, l’intervento delle forze di polizia e dei soccorsi sanitari è stato tempestivo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il medico legale, giunto sul posto, ha confermato che la morte dell’uomo sarebbe stata causata da cause naturali.

In una dichiarazione ufficiale, la Questura ha espresso il proprio cordoglio per la morte improvvisa del cittadino, sottolineando come “non ci fosse motivo per l’uomo di attendere all’esterno dell’ufficio immigrazione, poiché era un cittadino comunitario, a cui era stato notificato un ordine di allontanamento dal territorio nazionale“.

