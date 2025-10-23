Tragedia a Torpignattara: anziano travolto da un camion, muore in ospedale

Roma piange un’altra vittima della strada. Nel primo pomeriggio di giovedì 23 ottobre, un uomo di 83 anni è stato travolto da un camion in via di Tor Pignattara, all’altezza del civico 38.

L’anziano, aiutandosi con il deambulatore, stava attraversando la strada quando il mezzo lo ha investito.

Il conducente, un 46enne italiano, si è subito fermato a prestare soccorso. Nonostante l’intervento dei medici del Policlinico Umberto I, l’83enne non ce l’ha fatta: il suo cuore ha smesso di battere trasformando un attimo di paura in tragedia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale del Gruppo V Prenestino, che ora sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

L’autista del camion è stato accompagnato all’ospedale Vannini per gli accertamenti di rito, tra cui test alcolemici e tossicologici.

Per consentire i rilievi e i soccorsi, via di Tor Pignattara è stata temporaneamente chiusa tra via Casilina e via Galeazzo Alessi, causando rallentamenti significativi al traffico.

Un quartiere sotto choc, che ancora una volta si trova a fare i conti con la fragilità dei più anziani e la sicurezza delle strade della Capitale.

