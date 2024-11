Tragedia a Torrevecchia: scontro tra auto della Polizia, muore l’agente Amar Kudin

Nella notte, un drammatico incidente stradale ha scosso il quartiere Torrevecchia, periferia ovest di Roma. Due auto della Polizia si sono scontrate violentemente in servizio all’incrocio tra via dei Monfortani e via dell’Acquedotto del Peschiera, causando la morte di un agente di 32 anni, Amar Kudin, e il ferimento di altri quattro.

La dinamica dello scontro: cause ancora incerte

L’impatto, avvenuto intorno alle prime ore del mattino, ha coinvolto una vettura del Distretto Primavalle, impegnata nel trasporto di un fermato, e una Volante che stava accorrendo a una segnalazione di rissa.

Secondo una prima ricostruzione, entrambe le pattuglie erano in missione urgente quando si sono trovate sulla stessa traiettoria, ma le circostanze esatte sono ancora al vaglio della Polizia Locale del Gruppo Montemario, incaricata di ricostruire la dinamica.

Sul posto sono intervenuti numerosi colleghi di Amar, allertati via radio, oltre a vigili del fuoco e medici del 118. Le operazioni di soccorso sono state complesse, con i feriti estratti dai veicoli distrutti e trasportati d’urgenza negli ospedali Santo Spirito, San Filippo Neri e San Camillo, tutti in codice rosso.

Amar Kudin: atleta, agente, uomo d’onore

La notizia della morte di Amar Kudin ha lasciato attoniti amici, colleghi e conoscenti. Di origini croate, Amar si era trasferito a Treviso da giovane, dove aveva ottenuto la cittadinanza italiana.

Prima di indossare la divisa della Polizia, Amar aveva brillato nel mondo del rugby: una carriera che lo aveva visto protagonista nelle giovanili del Benetton Rugby, nel Rugby San Donà e persino nella Nazionale Under 20.

Più tardi, aveva vestito la maglia delle Fiamme Oro Rugby, il team sportivo delle forze di Polizia, ricoprendo il ruolo di tallonatore.

Da agosto, Amar era passato al Civitavecchia Rugby, continuando a dimostrare sul campo la stessa grinta che metteva al servizio dei cittadini.

Un bilancio pesante e momenti di grande commozione:

Il tragico bilancio dell’incidente vede quattro feriti, tra cui tre poliziotti e il fermato che si trovava su una delle auto coinvolte.

Il traffico nel quadrante ovest della città è andato in tilt già dalle 5:30 del mattino, con le strade bloccate per consentire i rilievi.

Residenti e passanti, scossi dall’accaduto, si sono riversati in strada, mentre i familiari di Amar, accompagnati dai colleghi, sono giunti sul luogo della tragedia nelle prime ore del giorno.

La scena è stata toccante: colleghi e amici hanno lasciato mazzi di fiori accanto al luogo dell’impatto, mentre tra i presenti si percepiva un senso di incredulità e dolore.

“Era un professionista, una persona buona e determinata. Una perdita immensa per tutti noi,” ha dichiarato un collega visibilmente commosso.

Il cordoglio:

Vicinanza dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “Esprimo profondo dolore per la scomparsa del giovane agente di Polizia che ha perso la vita in seguito ad un incidente nella zona di Monte Mario. A nome mio e di tutta la città esprimo vicinanza ai familiari e a tutto il corpo della Polizia di Stato, sempre in prima linea al fianco delle cittadine e dei cittadini della Capitale. Auguro una pronta guarigione ai due agenti feriti”.

Diversi i messaggi che via via si moltiplicano. “Il risveglio di oggi per noi poliziotti è stato amaro. Un giovane collega in servizio alle volanti del commissariato Primavalle, è morto in seguito a un tragico schianto con un’altra vettura della polizia. Lo scontro è stato violentissimo, il collega è morto sul colpo, mentre gli altri colleghi che erano con lui sono ricoverati in gravi condizioni”, fa sapere Fabio Conestà, segretario generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap).

“Siamo vicini ai colleghi e alla famiglia del giovane agente e siamo pronti a sostenere qualsiasi iniziativa la questura di Roma voglia intraprendere. Il collega – dice Conestà – era originario di Treviso e faceva parte delle Fiamme Oro rugby. Passato ai servizi operativi in estate, aveva deciso di restare a Primavalle dove prestava servizio nel quarto turno volanti”.

“Esprimiamo cordoglio per il giovane collega della polizia di stato, l’ennesima vittima del dovere caduta nel compimento o del proprio servizio – ha aggiunto Marco Milani, segretario romano del Sulpl, il sindacato della polizia locale di Roma Capitale – Garantire la sicurezza espone i lavoratori a rischi quotidiani, specialmente nelle grandi metropoli, troppo spesso sottovalutati dalle istituzioni. Le donne e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale si stringono al dolore della famiglia e dei colleghi”.

Il Civitavecchia Rugby Centumcellae, il presidente Andrea D’Angelo, il vice Domenico Nastasi e l’allenatore Umberto De Nisi, che lo aveva voluto nel gruppo squadra per il progetto, e tutto lo staff, fa sapere la società, “non faranno mancare il sostegno e supporto alla famiglia di Amar e a coloro che gli vogliono bene”.

